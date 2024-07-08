Москва, 8 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции в Ново-Огарёво. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Уважаемый премьер-министр, дорогой друг. Ещё раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра. А сегодня мы можем в домашней обстановке спокойно поговорить о тех же вопросах, но неофициально», — отметил российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900621" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Ново-Огарёве проходит неформальная встреча Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Самолёт главы индийского правительства приземлился в московском аэропорту Внуково. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз.

Перед визитом в Москву Моди написал, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным, которого считает своим другом. Он подчеркнул, что привилегированное стратегическое партнёрство России и Индии в последние десть лет развивалось в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 июля заявил, что Запад внимательно отслеживает визит Моди в Москву. Представитель Кремля уточнил, что стороны в ходе переговоров обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений двух стран, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских дипломатов сообщило, что визит Моди в Россию должен показать, что отношения Москвы и Нью-Дели остаются близкими.