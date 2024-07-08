Москва, 8 июля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Надендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Его самолёт приземлился в московском аэропорту Внуково.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Визит продлится с 8 по 9 июля, индийский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз он был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. В Москве он был в 2015 году.

Как передавало ИА Регнум, министерство иностранных дел Индии 8 июля отметило, что Моди с нетерпением ожидает встречи с Путиным, которого считает своим другом. Премьер Индии уточнил, что особое привилегированное стратегическое партнёрство двух стран в последнее десятилетие развивалось, в том числе в вопросах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.

7 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Запад внимательно отслеживает визит Моди в Россию и придаёт ему большое значение. Стороны обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, отметил он.

Песков 6 июля рассказал, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Он уточнил, что лидеры планируют пообщаться и в неформальной обстановке.

Агентство Bloomberg 2 июля написало, что визит Моди в Россию подчёркивает важность связей Москвы и Нью-Дели. Оно также назвало его дипломатической победой президента России.