Москва, 9 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили использование карт национальных платёжных систем при расчётах между двумя странами. Об этом 9 июля рассказал журналистам заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Конечно, [использование карт национальных платёжных систем] обсуждалось», — сказал он.

Орешкин уточнил, что национальные платёжные системы являются один из важных элементов инфраструктуры обеспечения торговли и вообще взаимодействия двух стран, включая инвестиционное.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля газета The Economic Times написала, что президент России и премьер Индии в числе прочего обсудят использование в России карт индийской платёжной системы RuPay, а в Индии — карт российской платёжной системы «Мир». Отмечалось, что страны осуществляют 60% торговых расчётов в национальных валютах, однако на фоне отсутствия платёжной системы SWIFT им нужны более оперативные переводы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июля рассказал, что Путин и Моди обсудили международную обстановку, взаимодействие в ООН, в также сотрудничество в БРИКС, ШОС и «Группе двадцати» (G20).

Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России и премьер-министр Индии на официальных переговорах в Кремле затронули все вопросы повестки дня, а также конструктивно обсудили ситуацию вокруг Украины. Он уточнил, что из-за исчерпывающего обсуждения всей повестки в узком формате, стороны приняли решение не проводить переговоры в расширенном составе.

Моди прибыл в Москву 8 июля с двухдневным официальным визитом. Это его первый двухсторонний визит после третьего переизбрания на посту премьер-министра. Ранее индийская газета Hindu отметила, что переговоры Моди и Путина назначили на 9 июля, когда в Вашингтоне начнётся саммит НАТО. Издание назвало это геополитическим посланием Западу.