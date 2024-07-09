Москва, 9 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере энергетики является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года. Документ опубликован 9 июля на сайте Кремля.

Илья Наймушин/РИА Новости

Лидеры стран отметили, что это касается в том числе сотрудничества в атомной, в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях. Они также договорились о расширении партнёрства в области энергетической инфраструктуры, технологий и оборудования. Кроме того, приоритетным направлением является обеспечение двусторонней и международной энергетической безопасности, учитывающее перспективы глобального энергоперехода

Совместный документ также предусматривает более тесное взаимодействие между станами в области развития инфраструктуры, транспортного машиностроения, авто — и судостроения, космоса и в ряде других секторах экономики. Стороны также договорились о стремлении к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле.

Путин и Моди подписали совместное заявление 9 июля после официальных переговоров, прошедших в Кремле. Заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин заявил, что лидеры государств в том числе обсудили использование банковских карт национальных платёжных систем при двусторонних расчётах.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Индией можно назвать «особо привилегированное партнёрство». По словам министра, иностранных дел, в ходе переговоров стороны договорились о конкретных целях и задачах по партнёрству.