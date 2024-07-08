Киев, 8 июля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Посредниками в переговорах по урегулированию конфликта между Украиной и Россией могут выступить только США, ЕС и Китай. Об этом 8 июля на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Трансляцию вёл телеканал «Рада».

РИА Новости/Сергей Карпухин

«Могут быть посредниками только серьёзные и сильные союзники. <…> Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», ― пояснил лидер киевского режима.

При этом Зеленский в очередной раз заявил о безальтернативности его так называемой «формулы мира» и отказался от других возможных предложений по завершению конфликта. Он отметил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным являлось его личной инициативой и не было согласовано с Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и Орбана, который назвал свой визит следующим этапом мирной миссии. Перед этим венгерский премьер побывал в Киеве.

Утром 8 июля Орбан в Пекине провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой китайский лидер заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно, если мировое сообщество создаст условия для возобновления прямого диалога между Россией и киевским режимом.

Позже глава правительства Венгрии сообщил, что следующий визит будет в Вашингтон.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля отметил, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий президенту США Джо Байдену. Он подчеркнул, что венгерский премьер предпринимает серьёзную инициативу, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон, в Москве это ценят.

Также представитель Кремля подчеркнул, что президент России является убеждённым сторонником поиска решений украинского конфликта путём дипломатии. Он напомнил, что Москва всегда поддерживала проведение переговоров с участием всех заинтересованных сторон.

3 июля, во время встречи с Путиным в Астане, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине. По словам турецкого лидера, может быть достигнут справедливый мир, который устроит обе стороны конфликта.

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.