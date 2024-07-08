Москва, 8 июля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является убежденным сторонником поиска решений украинского конфликта путём дипломатии, сообщил 8 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости Владимир Путин

«Вы знаете, что президент Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможном создании «мирной платформы» для урегулирования кризиса.

Представитель Кремля напомнил, что Москва всегда поддерживала проведение переговоров с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция считает необходимым создание «платформы мира» с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, странам, которые затронул конфликт, необходимо сплотиться и приложить все усилия для достижения постоянного мира.

Как передавало ИА Регнум, Кремль положительно отнёсся к идее создания «платформы мира» по Украине. Песков отметил, что создание подобной платформы стало бы хорошим решением.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.