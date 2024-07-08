Пекин, 8 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с визитом в Китае, заявил о планах посетить Вашингтон.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Следующая остановка — Вашингтон», — написал Орбан в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пост он дополнил снимком покидающего аэропорт Пекина самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прилетел в Пекин ранним утром 8 июля, где провёл встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. При этом Центральное телевидение КНР не уточнило каких-либо подробностей встречи лидеров двух государств. Ранее МИД Китая сообщило, что Орбан и Си Цзиньпин обсудят вопросы, представляющие взаимный для двух стран интерес.

Позднее агентство MTI сообщило, что на встрече Орбан высоко оценил мирную инициативу Китая по Украине. Он подчеркнул, что Венгрия всегда выступает на стороне мира и никогда — на стороне войны, потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.

7 июня Орбан отметил, что считает Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что он именно по этой причине прибыл в Пекин на встречу председателем КНР через два месяца после официального визита китайского лидера в Будапешт.

Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 3 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил, что Китай готов продолжать прилагать усилия по политическому урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что страна всегда придерживалась необходимости установления мира и содействия переговорам.