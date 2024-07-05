Москва, 5 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 5 июля на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии».

Attila Volgyi/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Мирная миссия продолжается. Следующая остановка — Москва», — написал он.

Ранее в этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши информировал, что Орбан в Москве планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Накануне в СМИ появилась информация, что премьер Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 5 июля отправятся в Москву. После этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия как председатель Евросоюза сейчас якобы не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.

2 июля Орбан совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля не было никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.