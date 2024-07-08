Москва, 8 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не передавал никаких посланий американскому коллеге Джо Байдену, сообщил 8 июля на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Нет. Нет, господин Орбан действительно предпринимает серьёзную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон, и мы [это] высоко ценим», — ответил Песков на вопрос, передавал ли Путин какое-то послание Байдену и участникам саммита НАТО через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Он добавил, что такую же высокую оценку усилиям Орбана дал и Путин. У заинтересованных сторон налицо целый набор серьёзных разногласий. Глава венгерского правительства предпринимает попытку понять суть этих разногласий, и этому в Москве дают высокую оценку, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан в Пекине утром 8 июля провёл встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Позже глава правительства Венгрии сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

Си Цзиньпин на встрече с Орбаном заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно при условии, что мировое сообщество создаст условия для возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что мировое сообщество не должно допускать эскалации конфликта.

Орбан заявил, что Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по урегулированию ситуации на Украине. В преддверии своего визита в Пекин венгерский премьер-министр назвал Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования конфликта на Украине.