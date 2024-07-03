Астана, 3 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Турция может заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Астане.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также актуальная ситуация в украино-российской войне. Обсуждались нападения Израиля на палестинские территории, поиски снятия напряженности в Сирии и борьба с терроризмом», — приводит слова Эрдогана его канцелярия.

Вместе с тем президент Турции подчеркнул в беседе с Путиным, что Анкара продолжит прилагать усилия по установлению мира в регионе и во всём мире. Вместе с этим Эрдоган заявил, что Турция может заложить основу для соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией.

По словам Эрдогана, может быть достигнут справедливый мир, который устроит обе стороны конфликта.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

Так, в июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Президент 20 июня напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.