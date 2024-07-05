Москва, 5 июля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможные пути урегулирования на Украине.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин c премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

«Безусловно, состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту. Поговорили и о возможных путях его урегулирования», — заявил глава государства во время заявления для прессы по итогам переговоров с премьером Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. Орбан заявил на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши информировал, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин подчеркнул, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля не было никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.