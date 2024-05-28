Москва, 28 мая, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе российской стороны от переговоров по Украине.

Александр Казаков/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Тысячу раз… У них как будто ушей нет», — заявил российский лидер во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Как подчеркнул российский лидер, Москва никогда не отказывалась вести переговоры по Украине. Президент напомнил, что это украинская сторона публично отказалась от переговоров с целью победить на поле боя. Глава государства напомнил, что на Западе пытаются представить свои хотелки по вопросу Украины как консолидированную позицию мирового сообщества.

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Как сообщало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что именно киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта.

Песков 28 мая указал на бессмысленность любых переговоров по украинскому конфликту без участия России. Он добавил, что на данный момент речь о конференции в Саудовской Аравии по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием России не идёт.