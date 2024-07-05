Москва, 5 июля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что очень рад видеть премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

«В любом случае очень рад вас видеть. И нам есть о чем поговорить», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Орбан прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Глава государства отметил, что Орбан прибыл в Москву в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр Москвы.

2 июля Орбан совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.