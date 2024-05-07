Москва, 7 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации.

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Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировой большинство.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними», — сказал Путин.

Россия вместе с партнёрами продолжит работу по формированию многополярного мира. Возможен и разговор по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только не с позиции силы, а на равных, без высокомерия и чванства, с взаимным уважением, отметил он.

Президент добавил, что в сложном, стремительно меняющемся мире Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной, открывать, как это бывало не раз, новые горизонты, но помнить и уроки истории. Российская государственная система должна быть прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, церемония официального вступления Путина в должность президента началась в 12:00 мск, для главы государства она стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.