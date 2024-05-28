Ташкент, 28 мая, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев. Об этом 28 мая заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам визита в Узбекистан.

Александр Кряжев/РИА Новости

Российский лидер прокомментировал высказывание журналиста о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предлагал украинских военных в качестве собеседников.

«К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», — сказал Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 24 мая Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, не отказывается и сейчас, но основаны эти переговоры должны быть на здравом смысле. Он отметил, что в ходе диалога следует учитывать договорённости, достигнутые на переговорах в Минске и Стамбуле в 2022 году.

17 мая Путин заявил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, который согласовали на переговорах в Стамбуле, мог стать основой для урегулирования конфликта. Он напомнил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия. Ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в России о них никогда не слышали, добавил Путин.