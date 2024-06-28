Вашингтон, 28 июня, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы государства, в ходе телевизионных дебатов по семь раз упомянули президента Владимира Путина.

Global Look Press/Artem Priakhin/Keystone Press Agency

Как отметила Lenta.ru, в ходе теледебатов и Трамп, и Байден по семь раз произнесли фамилию Путина.

Отмечается, что экс-президент США в ходе встречи 16 раз упомянул Россию, а действующий глава Белого дома — ни разу.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в ходе дебатов с Байденом Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. По его словам, к нынешнему плачевному состоянию Киева привели в том числе провальные решения действующей администрации США.

В свою очередь, Байден заявил, что Россия после победы в спецоперации якобы начнёт угрожать Польше и Белоруссии. По утверждению действующего президента США, Путин якобы хочет восстановить часть зоны влияния СССР.

В феврале Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия может направить свои войска в Польшу только в том в случае, если Варшава нападёт на РФ. Глава государства отмечал, что Запад якобы имеющейся угрозой со стороны России пытается запугать собственное население.