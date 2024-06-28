Москва, 28 июня, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Россия никогда не вмешивалась в избирательные процессы США и не собирается делать этого и сейчас. Об этом 28 июня заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать прошедшие предвыборные дебаты между президентом США Джо Байденом и его политическим оппонентом Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель Кремля отметил, что дебаты являются внутренним делом США и потому в Москве не собираются давать им какую-либо оценку.

«Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании. Не собираемся это делать и на этот раз», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что предвыборные дебаты в США не являются вопросом, стоящим на повестке дня в России.

«У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны, которые актуальны для нас», — пояснил он, уточнив, что этими вопросами занимается президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, телевизионные дебаты между Трампом и Байденом прошли вечером 27 июня. В ходе них кандидаты на пост президента США по семь раз упомянули российского лидера. При этом Трамп во время встречи также 16 раз упомянул Россию, а Байден не сделал этого ни разу.

Экс-президент США также назвал неприемлемыми условия урегулирования конфликта на Украине, которые ранее выдвинул президент России. Байден, в свою очередь, выступил с утверждением, что после освобождения Вооружёнными силами России Киева якобы начнётся третья мировая война.

Газета Politico 27 июня сообщила, что ряд представителей Демократической партии США начал активно обсуждать замену Байдена после его провала на теледебатах с Трампом. По информации издания, один из крупных спонсоров демократов посоветовал действующему главе государства закончить президентскую кампанию после этого.