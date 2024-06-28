Москва, 28 июня, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск супруга «королевы марафонов», блогера Елены Блиновской Алексея. Это следует из базы ведомства 28 июня.

Соцсети Алексей Блиновский

«Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье Уголовного кодекса», — указали в ведомстве.

При этом, по какой именно статье разыскивают Блиновского, в МВД не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. Позже появилась информация, что силовики начали проверки на законность контракта Алексея. Следственный комитет высказал подозрения, что контракт он мог заключить для того, чтобы помочь своей жене, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег.

В конце мая сообщалось о том, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Мужчина находился в зоне спецоперации в составе Донецкого корпуса. Он принимал участие в работе по снабжению беспилотниками.

Отец Блиновского Владимир заявил ИА Регнум, что его сын до сих пор находится в зоне СВО, а информация некоторых СМИ об оставлении им воинской части — это якобы уловки украинских спецслужб, которые выслеживают его сына, чтобы убить.

Сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев заявил 28 июня, что супруга блогера перевели в штурмовое подразделение, он принимает участие в боях под Красногоровкой. По информации юриста, Блиновский с мая служит в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады.

Елена и Алексей Блиновские — фигуранты уголовного дела о неуплате налогов, возбуждённого в 2023 году. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года. В ходе производства по делу ФНС обязала блогершу выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но суд счёл ходатайство необоснованным по существу. По версии следствия, она и её муж скрывали информацию о доходах и не выплатили налоги на сумму 918 млн рублей.

3 июня стало известно, что Блиновская подала заявление о банкротстве. Отмечается, что заявление было подано 31 мая и рассматривается в первой инстанции.

24 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Блиновской до 26 июля. Первоначально она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»).