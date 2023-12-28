Москва, 28 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным требование Федеральной налоговой службы о выплате более 1,4 млрд рублей.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Елена Блиновская

«Требуем признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму», — рассказала адвокат Блиновской Наталия Сальникова ТАСС.

По решению налогового органа, блогерша должна выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Её защита намерена добиться снижения суммы как минимум в два раза. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы назначили на 6 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновской продлили домашний арест до 26 января.

При этом в конце декабря «марафонщица» смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте и устроила дома вечеринку, что не противоречит закону, утверждает её адвокат, если, конечно, среди приглашённых нет причастных к делу о неуплате налогов.

Блиновскую задержали в Смоленске в апреле этого года при попытке бежать в Казахстан через Белоруссию. Чтобы добраться в аэропорт, блогер арендовала «Майбах». До этого на автора «Марафона желаний» возбудили уголовное дело о неуплате налогов и финансовых махинациях. По информации следователей, Елена Блиновская занизила полученные от своих услуг доходы и не выплатила 918 млн рублей. Позднее в СМИ появилась информация о том, что блогер уже погасила часть долга. Однако её адвокаты это не подтвердили.