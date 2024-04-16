Москва, 16 апреля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Муж блогера и основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской Алексей подписал контракт с Министерством обороны России и собирается принять участие в специальной военной операции на Украине, сообщили 16 апреля «Известия», ссылаясь на источник.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский

Издание отметило, что информацию об этом уже публиковали в СМИ, но потом отец Блиновского опроверг эти данные, заявив, что не знает об этом.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023-го, когда она пыталась вылететь в Казахстан через Белоруссию после возбуждения против неё уголовного дела по неуплате налогов. Следственный комитет России заявил, что она, занизив доходы, не выплатила налоги на общую сумму более 900 млн рублей.

В марте 2024 года СК завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены и Алексея Блиновских. Кроме неуплаты налогов, их обвинили в получении преступным путём более 700 млн рублей. Супруги начали знакомиться с материалами дела 26 марта.

2 апреля Блиновская заявила о намерении заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой и погасить долги. Она отметила, что готова для этого заложить дом.