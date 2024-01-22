Москва, 22 января, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы поместили блогера Елену Блиновскую в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»), сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

Ранее Замоскворецкий суд российской столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля.

«После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО № 6», — говорится в сообщении прокуратуры.

На обвиняемую надели наручники в зале суда после оглашения решения. Блогера отправили в следственный изолятор в связи с нарушением ею ограничений в рамках домашнего ареста.

В конце декабря 2023 года Блиновская легально приняла участие в новогодней вечеринке, которую провела в собственном VIP-клубе. В ходе мероприятия обвиняемая общалась со свидетелем по её делу.

Следствие указало на то, что она грубо нарушила условия домашнего ареста, поскольку пригласила свидетеля на эту встречу. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что её подзащитная на момент проведения вечеринки не знала, что среди приглашенных есть свидетель по уголовному делу, по которому блогер проходит как обвиняемая.

22 января Блиновской также предъявили новое обвинение. Речь идёт о двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Блогер не признала вину по указанным эпизодам.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей, а также в отмывании средств в размере более 43 млн рублей.

Блогер признала вину в неуплате налогов. Её поместили под домашний арест, срок которого несколько раз продлевали. Следствие также предъявило обвинения супругу Блиновской Алексею, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Суд арестовал 54 банковских счёта, которые принадлежали супружеской паре. Также под арестом 21 объект недвижимости Блиновской в Москве, Московской и Ярославской областях.