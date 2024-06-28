Донецк, 28 июня, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Супруга блогера Елены Блиновской Алексея, отправившегося в 2024 году в зону спецоперации, перевели в штурмовое подразделение, он принимает участие в боях под Красногоровкой, заявил его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев.

Соцсети Алексей Блиновский

По информации юриста, Блиновский с мая служит в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады

«Участвует в боях под Красногоровкой, нас перевели в один день», — процитировала Пашаева «Lenta.ru».

Адвокат отметил, что заявления в СМИ о том, что Блиновский посещал Москву для решения финансовых вопросов, после чего вернулся в часть, недостоверные. По его словам, Алексей ещё не ходил в увольнение.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая «Газета.Ru» сообщила, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Блиновский находился в зоне спецоперации в составе Донецкого корпуса. Он принимал участие в работе по снабжению беспилотниками.

Елена и Алексей Блиновские — фигуранты уголовного дела о неуплате налогов, возбуждённого в 2023 году. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года. В ходе производства по делу ФНС обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но суд счёл ходатайство необоснованным по существу. По версии следствия, она и её муж скрывали информацию о доходах и не выплатили налоги на сумму 918 млн рублей.

3 июня стало известно, что Блиновская подала заявление о банкротстве. Отмечается, что заявление было подано 31 мая и рассматривается в первой инстанции.

17 июня стало известно, что основательница «марафона желаний» использовала 18 организаций и трёх индивидуальных предпринимателей, чтобы не платить налоги. Все эти фирмы были созданы незадолго до заключения договора с Еленой Блиновской. Как только одна из компаний достигала предельного значения дохода для применения «упрощенки», в схему подключалась следующая организация.