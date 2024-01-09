Москва, 9 января, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Блогеру и основательнице проекта «Марафон желаний» Елене Блиновской не удалось добиться приостановления действия решения московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №6 о привлечении её к налоговой ответственности. Арбитражный суд Москвы отказал в принятии мер. Об этом 9 января сообщил «Интерфакс».

Григорий Сысоев/РИА Новости Елена Блиновская

Скандально известная «марафонщица» просила принять меры обеспечения в рамках иска к налоговому органу, в котором она потребовала признать незаконным решение ИФНС от 24 октября 2023 года. Однако в судебной инстанции не увидели для этого оснований и сочли ходатайство не подтвержденным документально и необоснованным по существу.

Иск Блиновская подала 26 декабря 2023 года. Одновременно она подала ходатайство о принятии мер обеспечения. Его суд рассмотрел 27 декабря. Предварительное заседание по делу назначили на 6 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке бежать в Казахстан через Белоруссию. До этого на автора «Марафона желаний» возбудили уголовное дело о неуплате налогов и финансовых махинациях. По информации следователей, Блиновская занизила полученные от своих услуг доходы и не выплатила 918 млн рублей.

Замоскворецкий суд Москвы принял решение продлить до 26 января домашний арест Блиновской. Срок продления меры пресечения обоснован необходимостью допросить не менее 20 лиц, а также назначить и провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки по делу. Ранее меру пресечения избирал и продлевал Пресненский суд Москвы, но подсудность изменили из-за со смены адреса следственного органа.

В конце декабря блогерша смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте и устроила дома вечеринку, что, по словам её адвоката, не противоречит закону, если среди приглашённых нет причастных к делу о неуплате налогов.

28 декабря стало известно, что блогерша обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным требование Федеральной налоговой службы о выплате более 1,4 млрд рублей. Её защита намерена добиться снижения суммы как минимум в два раза.