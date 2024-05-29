Москва, 29 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Отец Алексея Блиновского Владимир заявил ИА Регнум, что его сын до сих пор находится в зоне СВО, а информация некоторых СМИ об оставлении им воинской части — это якобы уловки украинских спецслужб, которые выслеживают его сына, чтобы убить. Владимир Блиновский рассказал, что его сын добровольно пошёл служить и уголовное дело его супруги Елены Блиновской ни при чём.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Супруг блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу, и его местоположение неизвестно. Но отец блогера Владимир Блиновский заверил, что это всё слухи и «дискредитация армии РФ со стороны Украины». Владимир заявил, что его сын до сих пор числится в рядах Вооруженных сил РФ и контракт Алексей с Минобороны не расторгал.

«Мой сын продолжает нести службу и защищать страну в зоне СВО. При заключении контракта на него никто не давил. Для Алексея это нормальная мужская обязанность. А все новости про него пишет украинский ЦИПСО с целью дискредитации сына. Это всё проделки Украины», — заявил Владимир Блиновский.

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Отец блогера уверен, что все видео и фото, которые есть в СМИ, — это тоже работа ЦИПСО с целью найти и убить Алексея. Владимир также рассказал, чем его сын занимается в Донецке.

«Он там за руку всех бабушек переводит через дорогу. Там есть много стареньких бабушек. И он помогает им перейти дорогу. Как Павлик Морозов или пионер-герой», — с улыбкой говорит Блиновский-старший.

В апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. Позже появилась информация, что силовики начали проверки на законность контракта Алексея. Следственный комитет высказал подозрения, что контракт мог быть заключен для того, чтобы помочь своей жене Елене Блиновской, осужденной за неуплату налогов.

Раннее ИА Регнум сообщало, что жену блогера Елену Блиновскую задержали в 2023 году на границе с Белоруссией. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на общую сумму свыше 918 млн рублей. «Королева марафонов» на арендованном «Майбахе» пыталась сбежать от следствия в Казахстан, но была задержана и помещена под арест в СИЗО.

28 мая первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил жалобу «королевы марафонов» о просьбе не продлевать ей арест без изменений. Но разрешил семье Блиновской начать процедуру снятия ареста с её активов и имущества для того, чтобы погасить причинённый ею ущерб.