Донецк, 29 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Муж блогера Елены Блиновской, отправившийся в 2024 году в зону спецоперации, в настоящее время не служит в Донецке. Алексей Блиновский покинул воинскую часть.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский

«Он больше не служит у нас», — процитировала «Газета.Ru» представителя подразделения, в котором служил Блиновский.

Отмечается, что Блиновский находился в зоне спецоперации в составе Донецкого корпуса. Он принимал участие в работе по снабжению беспилотниками. Где сейчас находится блогер, информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, Елены и Алексей Блиновские — фигуранты уголовного дела о неуплате налогов, возбуждённого в 2023 году. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года. В мае блогершу обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере. По версии следствия, она и её муж скрывали информацию о доходах и не выплатили налоги на сумму 918 млн рублей. Семейную пару обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

ФНС обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. К настоящему моменту блогерша выплатила более 140 миллионов рублей задолженностей. Сейчас она находится в СИЗО.

Блиновского Следственный комитет обвинил в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в крупном размере. 15 мая ему избрали меру пресечения в виде запрета опредёленных действий.

В середине апреля стало известно о подписании Блиновским контракта с Минобороны для участия в спецоперации. Бывший адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Блиновский находится вместе с ним в зоне СВО и получил позывной Брикс. Он рассказал, что подразделение, в котором они служат, занимается квадрокоптерами.

Блиновский 23 апреля обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, заявив, что без его согласия хотят аннулировать его контракт с Минобороны. Блиновский заявил, что это делают московские следователи, и призвал главу СК РФ вмешаться.

Телеканал РЕН ТВ 24 апреля сообщил, что силовики проверяют законность заключения Блиновским контракта с Министерством обороны.