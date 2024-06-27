Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Попытки привлечения к ответственности должностных лиц других государств могут стать поводом для объявления войны. Об этом заявил 27 июня на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Исполнение незаконного и недействующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны», ― сказал он.

Медведев также подчеркнул, что любые уголовно-правовые инициативы по преследования должностных лиц России должны быть прекращены. Замглавы Совбеза отметил, что без незыблемости иммунитета в отношении должностных лиц нельзя построить стабильное сотрудничество.

Он также добавил, что за антироссийскими делами Международного уголовного суда (МУС) видны действия открыто русофобских государств.

Как сообщало ИА Регнум, МУС 25 июня объявил, что на фоне ситуации на Украине его досудебная палата выдала ордера на «арест» секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, ранее занимавшего пост министра обороны, и начальника Генштаба Вооружённых сил Валерия Герасимова. Суд обвинил их в «международных преступлениях», указав период с 10 октября 2022 до по 9 мая 2023 года.

В Совбезе РФ решение МУС назвали сотрясанием воздуха и частью гибридной войны Запада против России. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин назвал решение МУС информационным шумом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песковназвал это решение абсурдным и напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС и не является членом римского статута МУС, поэтому не признаёт решений этого суда.

Аналогичные решения МУС принял в марте прошлого года принял в марте прошлого года в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.

В МИД России это решение назвали «юридически ничтожным». По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, МУС это решение «состряпал» под давлением Запада и в обход всех правил.

МУС 5 марта выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. В заявлении суда уточнили, что ордера выдали в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершённым с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года. Песков 6 марта подчеркнул, что Россия не признаёт решения Международного уголовного суда в Гааге.