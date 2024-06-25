Москва, 25 июня, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест бывшего министра обороны Сергея Шойгу, занимающего пост секретаря Совета безопасности России, и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом 25 июня сообщили в суде.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Уточняется, что такое решение МУС принял из-за ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что абсурдный ордер МУС на арест президента «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это далеко не первый случай «откровенно враждебного проявления» в отношении российского правительства и государства в целом. Он добавил, что Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию: МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.

5 марта МУС выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. В заявлении суда уточнили, что ордера выдали в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершённым с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года.

Песков 6 марта подчеркнул, что Россия не признаёт решения Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест двух российских командующих. Представитель Кремля напомнил, что это не первое решение. Он добавил, что там идут и разные закрытые процессы, которые держат в секрете.

В СК 20 марта сообщили, что в отношении судей МУС в России возбудили уголовное дело. Под уголовное преследование попали прокурор МУС Карим Ахмад Хан, судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.