Москва, 30 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 30 июня, что абсурдный ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом. В случае с решениями МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущения неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора в обход всех процедур, всех правил, с небывалой скоростью состряпать тот ордер в отношении президента России и в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой», — заявил глава МИД.

Лавров добавил, что тот, кто хотя бы однажды видел её живьём, не усомнится в абсурдности предъявленного обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта на сайте МУС в Гааге опубликовали информацию о выдаче ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы совершении военных преступлений на Украине. Суд сообщил, что «есть основания полагать», что российский лидер должен нести ответственность за «незаконное перемещение» населения с территории Украины.

Однако решения МУС не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Это связано с тем, что Россия не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт. Об этом же заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. При этом Песков подчеркнул, что ни международные судейские органы, ни иные члены международного сообщества долгое время не обращали внимания на разрушение мирной инфраструктуры и убийства мирных граждан, которые Украина устроила в Донбассе.