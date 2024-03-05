Гаага, Нидерланды, 5 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-Космических сил России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России адмирала Виктора Соколова. Об этом говорится в заявлении суда 5 марта.

ТАСС/AP Photo/Mike Corder

Уточняется, что ордера выдали «в контексте ситуации на Украине».

«Палата предварительного производства II Международного уголовного суда <…> выдала ордера на арест двоих лиц <…> в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершённым по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года», ― говорится в распространённом судом заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) принял решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

В Министерстве иностранных дел РФ после публикации документа заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это далеко не первый случай «откровенно враждебного проявления» в отношении российского правительства и государства в целом. Он подчеркнул, что сама постановка вопроса о возможном аресте главы российского государства возмутительна и неприемлема.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 30 июня 2023 года, что абсурдный ордер Международного уголовного суда на арест президента «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.

В отношении судей МУС в России возбудили уголовное дело. Под уголовное преследование в связи с данным решением трёх судей МУС попал и прокурор ведомства.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.