Москва, 26 июня, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Решения Международного уголовного суда об «аресте» российских должностных лиц не имеют правового основания, указано в новом докладе председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.

Роман Демьяненко/ТАСС

В документе отмечается, что исполнять решения зарубежных и межгосударственных судов можно, когда имеется правдоподобие правового основания.

«Акты Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц, как явно не имеющие такого основания, являются, скорее, «информационным шумом», — подчёркивается в докладе.

Зорькин отметил, что способность национальных судов оценить допустимость исполнения решений межгосударственных органов или осуществлять правосудие независимо от решений зарубежной или наднациональной юрисдикции представляет собой судебный суверенитет, являющийся частью государственного суверенитета.

Доклад председателя КС «Конституционно-судебная защита прав в Российской Федерации: основные свойства» опубликовали к международной конференции «Защита прав и конституционный контроль», которая проходит в Санкт-Петербурге 26 июня в рамках XII Петербургского международного юридического форума.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Досудебная палата МУС выдала ордеры на «арест» бывшего министра обороны Сергея Шойгу, занимающего пост секретаря Совета безопасности России, и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Такое решение суд принял из-за ситуации на Украине. В МУС указали, что это связано с предполагаемыми международными преступлениями, совершёнными с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023.

Совбез назвал ничтожным решение МУС по ордеру на «арест» Шойгу. В СБ напомнили, что юрисдикция суда не распространяется на Россию. Там подчеркнули, что такое решение МУС принял в рамках гибридной войны Запада против России.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что абсурдный ордер МУС на арест президента «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.