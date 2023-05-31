Мапуту, 31 мая, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на конференции в Мозамбике 31 мая, что решение Международного уголовного суда (МУС) для России не имеет какой-либо юридической силы.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Решения так называемого Международного уголовного суда для нас, как и для подавляющего большинства других стран, не имеет какой-либо юридической силы», — заявил Лавров.

Министр добавил, что сами американцы «в грош не ставят эту контору». Американские власти даже пригрозили наложить на МУС санкции из-за стремления расследовать преступления США в Афганистане.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В документе утверждается, что он обвиняются в «совершении военных преступлений на Украине». Тогда в пресс-службе суда заявили, что есть основания полагать, что президент России должен нести личную ответственность за «незаконное перемещение населения».

Спустя несколько дней Следственный комитет России возбудил уголовные дела против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора инстанции Карима Ахмада Хана.

Отметим, что МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН. В России не раз заявляли, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. На протяжении многих лет ни международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей на Донбассе.