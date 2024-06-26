Москва, 26 июня, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Ордера Международного уголовного суда на «арест» секретаря СБ РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил Валерия Герасимова абсурдны, заявил 26 июня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Валерий Герасимов и Сергей Шойгу

«Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства Владимира Путина и нашего детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС и не является членом римского статута МУС, поэтому не признаёт решений этого суда.

Как сообщало ИА Регнум, МУС 25 июня объявил, что на фоне ситуации на Украине его досудебная палата выдала ордера на «арест» Шойгу и Герасимова. Суд обвинил бывшего министра обороны России и главу Генштаба в «международных преступлениях», указав период с 10 октября 2022 до по 9 мая 2023 года.

В Совбезе РФ решение МУС назвали сотрясанием воздуха и частью гибридной войны Запада против России. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин назвал решение МУС информационным шумом.

Аналогичные решения МУС принял в марте прошлого года в отношении Путина и Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.

В МИД России это решение назвали «юридически ничтожным». По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, МУС это решение «состряпал» под давлением Запада и в обход всех правил.