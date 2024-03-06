Москва, 6 марта, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Российская сторона не признаёт решения Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест двух российских командующих. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Мы не участники [Римского] статута, мы не признаём это», ― сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что это не первое решение. Он добавил, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете.

«Соответствующим образом относимся к таким решениям», ― заявил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-Космических сил России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России адмирала Виктора Соколова.

В заявлении суда уточнили, что ордера выдали в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершённым с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

В Министерстве иностранных дел РФ после публикации документа заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 30 июня 2023 года, что абсурдный ордер МУС на арест президента «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это далеко не первый случай «откровенно враждебного проявления» в отношении российского правительства и государства в целом. Он подчеркнул, что сама постановка вопроса о возможном аресте главы российского государства возмутительна и неприемлема.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге, указал Песков.

В отношении судей МУС в России возбудили уголовное дело. По данным СКР, под уголовное преследование попали прокурор МУС Карим Ахмад Хан, судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.