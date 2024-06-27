Берлин, 27 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Жителям Соединённых Штатов Америки следует вспомнить двухлетнюю девочки Лизу, которая погибла в результате ракетного удара украинской армии по пляжу в Севастополе. С таким призывом 27 июня обратился к американцам бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Лиза К., одна из маленьких девочек, которых [президент США] Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму», — написал он.

Бизнесмен уточнил, что ребёнок погиб в результате использования ВСУ для атаки американских беспилотников и спутников.

«Вспомните о ней, когда будете голосовать (на президентских выборах в США. — Прим. ред.) в ноябре», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что погибшую при ракетной атаке ВСУ на город двухлетнюю девочку Лизу похоронили на Аллее Славы. Развожаев добавил, что она была третьим долгожданным ребёнком и единственной дочкой в семье.

Позднее в этот же день постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ несут ответственность за гибель 192 детей за период с февраля 2022. Дипломат уточнил, что украинские формирования также несут ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям в республиках Донбасса в период с 2014 по 2022 год.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре из них, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, и ещё 153 мирных жителя пострадали.

В Минобороны заявили, что США несут ответственность за атаку, потому что они поставили Киеву ракеты АTACMS, в которые полётные задания вводят американские военные специалисты на основе собственной информации спутниковой разведки.