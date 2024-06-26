Вашингтон, 26 июня, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины несут ответственность за гибель 192 детей за период с февраля 2022, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечья 554 детям на территории РФ только за период с февраля 2022 года по апрель 2024 года», — подчеркнул дипломат на заседании Совбеза ООН, посвящённом защите детей в период вооружённых конфликтов.

Он добавил, что украинские военные также несут ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям на территории Донбасса в период с 2014 по 2022 годы.

По информации дипломата, в результате атак ВСУ в 2023 году на территории России оказались повреждены или разрушены более тысячи медицинских и образовательных учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Небензя обвинил ООН в отсутствии реакции на удар ВСУ по Севастополю. 23 июня ВСУ атаковали Севастополь, применив пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В результате погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Ещё 153 человека пострадали. 27 детей госпитализировали в больницы.

26 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике с мая 2014 года в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли более 9,3 тыс. мирных жителей, в том числе 239 детей, ранения получили 14 117 человек, включая 886 детей. Он подчеркнул, что в действительности погибших намного больше.

27 мая в ЛНР заявили об обнаружении останков свыше 1,2 тыс. жертв обстрелов ВСУ. Глава Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока подчеркнула, что это количество рабочая группа обнаружила с 2021 года. К настоящему моменту идентифицировали более 55% останков. Работы продолжаются, рабочая группа ежедневно получает новые данные.