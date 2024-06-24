Севастополь, 24 июня, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Трое из четырёх погибших при атаке ВСУ на Севастополь — местные жители, ещё один человек прибыл из другого российского региона, сообщил 24 июня губернатор Михаил Развожаев.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

«Четыре человека погибли, в том числе два ребенка. Трое из них были местными жителями», — уточнил губернатор.

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, из них 27 детей. Как добавил Развожаев, все пострадавшие получат выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 июня украинская армия выпустила по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В Минобороны уточнили, что при отражении ракетной атаки дежурные силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к жертвам среди мирных жителей Севастополя. Её обломки упали в прибрежной зоне.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили ракеты ВСУ. В ведомстве добавили, что все полётные задания в американские ракеты ATACMS вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки США.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медпомощью в больницы обратился 151 человек, госпитализировали 82 пострадавших, включая около 30 детей.

По факту атаки ВСУ на Севастополь СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днём траура. В регионе ввели режим ЧС регионального характера.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Севастополь ритуальным преступлением. Дипломат уточнила, что дата для нанесения удара, праздник Троицы, была выбрана неслучайно. В Кремле назвали атаку на Крым, совершённую ВСУ, варварской.