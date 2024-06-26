Севастополь, 26 июня, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В Севастополе прошли похороны двухлетней девочки, погибшей при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Лизу мы похоронили на Аллее Славы на кладбище Кальфа, где свой покой обрели все наши погибшие герои — участники СВО», ― написал Развозжаев в Telegram-канале.

Он рассказал, что девочка была третьим долгожданным ребёнком и единственной дочкой. Два брата до сих пор не могут поверить, что сестры больше нет.

«Никакие слова сейчас не могут успокоить родителей. Но они знают: их горе — это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы», ― отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня украинская армия выпустила по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Силы ПВО перехватили четыре из них. В воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё 153 мирных жителя пострадали.

В Минобороны заявили, что США несут ответственность за атаку, так как Вашингтон поставляет Киеву ракеты АTACMS, а американские специалисты вводят в них полётные задания на основе информации спутниковой разведки США.

В московские ведущие медучреждения 24 июня направили 22 человека, из которых 12 детей. Московские врачи оценили состояние девяти пациентов как стабильно тяжёлое, два ребёнка находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 25 июня сообщил, что в стационарах Севастополя и Москвы остаются 77 пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ, из них в тяжёлом состоянии 14 пациентов. В тот же день в пресс-службе губернатора Севастополя сообщили, что в медучреждениях города остаются 50 пострадавших от обстрела. В числе проходящих лечение ― 12 детей. Один пострадавший при атаке ВСУ находится в тяжёлом состоянии.