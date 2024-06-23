Севастополь, 23 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня погибли два человека, в том числе двухлетний ребёнок, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Елизавета Демидова/ТАСС

Ранее губернатор проинформировал, что, по предварительным данным, в результате атаки в районах города Учкуевка и Любимовка 14 человек, в том числе двое детей, получили осколочные ранения.

«Ситуация на Учкуевке тяжёлая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 22 человек, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, днём 23 июня Развожаев сообщил, что в небе над акваторией Севастополя были уничтожены пять воздушных целей. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. На Северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес.

Ранее губернатор сообщил о работе ПВО в Севастополе. ВС РФ ведут работу по уничтожению воздушных целей, отметил Развожаев. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах. Ранее в этот же день сообщалось о временном перекрытии движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту.