Севастополь, 24 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате ракетной атаки украинских войск по Севастополю увеличилось до 153. Об этом 24 июня рассказал директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«У нас 153 пострадавших. Из них 77 оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе», — процитировал его слова телеканал РЕН ТВ.

Денисов добавил, что в данный момент 79 пострадавших при атаке ВСУ госпитализированы, в это число входят 27 детей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что трое из четырёх погибших в результате удара украинской армии по городу — местные жители и ещё один прибыл из другого региона России. Он утончил, что все пострадавшие получат выплаты.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны перехватили цели, однако обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В Минобороны отметили, что Вашингтон несёт ответственность за эту атаку, так как передал киевскому режиму эти ракеты, а полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после ракетной атаки ВСУ по Севастополю.

Президент России Владимир Путин 24 июня выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер находится на постоянной связи с силовым блоком, с медиками и даёт им все необходимые поручения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку украинских войск по Севастополю ритуальным преступлением. Она отметила, что Киев неслучайно выбрал для этого праздник православной Троицы.