Количество пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю выросло до 153
Севастополь, 24 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате ракетной атаки украинских войск по Севастополю увеличилось до 153. Об этом 24 июня рассказал директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
«У нас 153 пострадавших. Из них 77 оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе», — процитировал его слова телеканал РЕН ТВ.
Денисов добавил, что в данный момент 79 пострадавших при атаке ВСУ госпитализированы, в это число входят 27 детей.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что трое из четырёх погибших в результате удара украинской армии по городу — местные жители и ещё один прибыл из другого региона России. Он утончил, что все пострадавшие получат выплаты.
Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны перехватили цели, однако обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.
В Минобороны отметили, что Вашингтон несёт ответственность за эту атаку, так как передал киевскому режиму эти ракеты, а полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после ракетной атаки ВСУ по Севастополю.
Президент России Владимир Путин 24 июня выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер находится на постоянной связи с силовым блоком, с медиками и даёт им все необходимые поручения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку украинских войск по Севастополю ритуальным преступлением. Она отметила, что Киев неслучайно выбрал для этого праздник православной Троицы.