Москва, 26 июня, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В Россию вернулись 90 российских военных, находившихся в плену Вооружённых сил Украины (ВСУ). Самолёт Ил-76 с военнослужащими на борту приземлился в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Звезда».

В столице военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Военнослужащих освободили из украинского плена при посредническом участии гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов 25 июня. Взамен Киеву передали 90 военнопленных ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 25 июня сообщило, что Москва в ходе переговоров добилась возвращения из украинского плена 90 российских бойцов, которым в плену грозила смертельная опасность.

Россия 31 мая в ходе обмена вернула из плена 75 военнослужащих, передав украинской стороне столько же бойцов ВСУ. До этого обмен военнопленными по формуле «100 на 100» состоялся 8 февраля.

29 мая уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обмены пленными прекратились на несколько месяцев. Она объяснила это тем, что Киев выдвигает надуманные требования.

Омбудсмен добавила, что между Россией и Украиной состоялись уже более 40 обменов военнопленными. Она отметила, что процесс обмена пленными трудный, однако Минобороны и ФСБ делают всё, чтобы этот процесс продолжался.

Москалькова 14 июня опубликовала список из 430 украинских военных, готовых вернуться по обмену. Омбудсмен обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в активизации обменных процессов. Она добавила, что несмотря на то, что это вызывало отрицательную реакцию со стороны Киева, матери и жёны пленных узнали, что их сыновья и мужья живы и могут быть возращены домой.

Президент России Владимир Путин 5 июня в Петербурге на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что в плену на Украине находятся 1348 российских военных и офицеров, а в России — 6465 военнослужащих ВСУ.