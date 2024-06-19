Москва, 19 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Между Россией и Украиной состоялись уже более 40 обменов военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный о правам человека в России Татьяна Москалькова, отметив что диалог по этому вопросу сложный.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Министерство оборон и ФСБ проводят огромную работу по возвращению российский военнослужащих из плена, поиску без вести пропавших. И мы тоже принимаем в этом самое активное действенное участие», — отметила Москалькова на представлении ежегодного доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в Совете Федерации 19 июня.

Она отметила, что процесс обмена пленными трудный, однако Минобороны и ФСБ делают всё, чтобы этот процесс продолжался.

«У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить — диалог сложный», — добавила Москалькова.

Вместе с тем омбудсмен напомнила о публикации ею списка из 430 украинских военнопленных, которых российская сторона готова обменять с Украиной. По её словам, несмотря на то, что это вызывало отрицательную реакцию со стороны Киева, матери и жёны пленных узнали, что их сыновья и мужья живы и могут быть возращены домой.

«Мы с их стороны тоже ждём, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену», — добавила Москалькова.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Москальковаопубликовала список из 430 украинских военных, готовых вернуться по обмену. Омбудсмен обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в активизации обменных процессов.

Москалькова выразила надежду на то, что гуманитарный диалог продолжится и российские военнослужащие вскоре смогут вернуться домой.

31 мая Минобороны сообщило, что в результате переговорного процесса состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 75 российских военнослужащих. Взамен передали 75 военнопленных ВСУ.

Москалькова 29 мая заявляла, что обмены пленными между Москвой и Киевом уже несколько месяцев не проводили из-за надуманных требований украинской стороны.

23 мая омбудсмен сообщала, что Россия на протяжении нескольких месяцев не может добиться, чтобы Украина забрала своих пленных по обмену. Ранее российская сторона направила Киеву список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться на Украину, однако, по её словам, украинское военное руководство не торопится их возвращать на родину.