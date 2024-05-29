Москва, 29 мая, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев. Об этом 29 мая на совместном заседании уполномоченного по правам человека в России и комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и по контролю заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Она пояснила, что процесс приостановлен из-за надуманных требований Украины.

«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены», ― сказала Москалькова.

Она добавила, что российская сторона находится в диалоге с украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста.

Как сообщало ИА Регнум, Москалькова 23 мая сообщила, что Россия на протяжении нескольких месяцев не может добиться, чтобы Украина забрала своих пленных по обмену. Ранее Киеву российская сторона направила список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться на Украину, отметила омбудсмен. Однако, по её словам, украинское военное руководство не торопится их возвращать на родину.

Москалькова также рассказала, что Москва предлагала Киеву провести обмен двух католических священников на двух православных священнослужителей, но власти Украины по неясным причинам не дали на него согласия.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 22 мая опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Украина отказывается обменивать на протяжении четырёх месяцев. Она также сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский «отобрал 38 человек — азовцев» (формирование «Азов» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) — и согласен обменять только их.

Президент России Владимир Путин в январе сообщил, что соотношение российских и украинских военнопленных составляет один к десяти. Глава государства заявил, что Россия готова продолжать обмен пленными, несмотря на случай, когда ВСУ сбили над территорией Белгородской области Ил-76 со 195 украинскими военнопленными.

Последний обмен между Россией и Украиной прошёл 8 февраля по формуле «100 на 100», в возвращении российских военных приняли посредническое участие Объединённые Арабские Эмираты.

По данным Минобороны, только за неделю в период с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов Вооружённых сил Украины.