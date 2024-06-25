Москва, 25 июня, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Москва в ходе переговоров добилась возвращения из украинского плена 90 российских бойцов, сообщила 25 июня пресс-служба Минобороны.

Министерство обороны РФ

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Взамен российская сторона передала украинской 90 попавших в плен военнослужащих ВСУ. Российских бойцов доставят на самолётах ВКС в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Отмечается, что обмену пленными содействовали Объединённые Арабские Эмираты, выступив в качестве посредника.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Россия в ходе обмена вернула из плена 75 военнослужащих, передав украинской стороне столько же бойцов ВСУ. До этого обмен военнопленными по формуле «100 на 100» состоялся 8 февраля.

29 мая уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что обмены пленными прекратились на несколько месяцев. Она объяснила это тем, что Киев выдвигает надуманные требования.