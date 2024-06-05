Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 21:15 — ИА Регнум. В плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 военнослужащих ВСУ, заявил 5 июня в Петербурге на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России

«Я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, короче говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров, на украинской стороне — 1348 человек. Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. Украинских солдат у нас — 6465», — сказал президент.

Соотношение безвозвратных потерь России и Украины аналогично и также составляет примерно один к пяти, отметил Путин.

В ходе встречи президент также заявил, что, когда глава киевского режима Владимир Зеленский сделает всё, что Запад требует от него, в частности, понизит призывной возраст на Украине до 18 лет, Запад Зеленского «поменяет».

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.