Москва, 31 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. С контролируемой киевским режимом территории возвратили 75 военнослужащих Вооружённых сил России, которым там грозила смертельная опасность. Об этом 31 мая сообщили в Министерстве обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что Киеву взамен передали 75 военнопленных украинской армии, и добавляется, что самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобождённых российских пленных в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

При возвращении российских военных из плена ВСУ гуманитарное посредническое участие оказали Объединённые Арабские Эмираты, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не намерена останавливать процесс обмена пленными с Украиной из-за того, что киевский режим сбил самолёт Ил-76 с пленными украинскими бойцами. Он уточнил, что Киев регулярно подаёт сигналы о готовности к обмену пленными, добавив, что Россия будет забирать своих военных из плена.

ВСУ 24 января сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых везли для передачи Киеву. В результате падения самолёта также погиб экипаж из шести человек и трое сопровождавших.

В начале января 248 российских военнопленных вернулись на Родину с подконтрольной Киеву территории. По информации Минобороны, обмен пленными стал возможен при посредничестве ОАЭ.