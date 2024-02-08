Москва, 8 февраля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило вечером 8 февраля о возвращении 100 российских военных из плена ВСУ. Взамен украинской стороне также передали 100 военнопленных.

РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Самолётами военно-транспортной авиации освобождённые будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в возвращении российских военных приняли посредническое участие Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщало ИА Регнум, Россия опасалась, что Киев после удара ВСУ по Ил-76 с украинскими пленными приостановит практику обменов или вовсе откажется от неё, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Но 1 февраля освобождённые из украинского плена российские военные прибыли ночью в Подмосковье. Стороны провели обмен пленными по формуле «195 на 195».

Во время телефонного разговора с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 5 февраля президент России Владимир Путинпоблагодарил ОАЭ за посреднические действия в вопросе обмена пленными с Украиной. Главы государств также обсудили подробности удара ВСУ по Ил-76 с украинскими пленными.