Москва, 14 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список из 430 украинских военных, готовых вернуться по обмену.

РИА Новости

«Публикую список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных», — написала она.

Омбудсмен обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в активизации обменных процессов.

Москалькова выразила надежду на то, что гуманитарный диалог продолжится и российские военнослужащие вскоре смогут вернуться домой.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Минобороны сообщило, что в результате переговорного процесса состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 75 российских военнослужащих. Взамен передали 75 военнопленных ВСУ.

Москалькова 29 мая заявляла, что обмены пленными между Москвой и Киевом уже несколько месяцев не проводили из-за надуманных требований украинской стороны.

23 мая омбудсмен сообщала, что Россия на протяжении нескольких месяцев не может добиться, чтобы Украина забрала своих пленных по обмену. Ранее российская сторона направила Киеву список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться на Украину, однако, по её словам, украинское военное руководство не торопится их возвращать на родину.