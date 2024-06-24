Севастополь, 24 июня, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда упали фрагменты ракеты после атаки украинской армии на Севастополь, останутся закрыты до вторника, 25 июня, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ориентировочно до завтра до вечера и Любимовка, и Учкуевка закрыты будут», — сообщила пресс-служба.

Ранее правительство Севастополя сообщило, что на пляже Учкуевка проводятся оперативно-следственные действия. На месте работают взрывотехники, представители Следственного комитета и других силовых ведомств. По данным властей, на пляже и в его окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

Утром 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как сообщили в Минобороны, российские средства ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты ATACMS в воздухе привёл к жертвам среди мирных жителей. В ведомстве отметили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили ракеты Киеву. Кроме того, в министерстве отметили, что все полётные задания в американские ракеты ATACMS вводят специалисты США на основе собственных данных спутниковой разведки.

Губернатор Михаил Развожаев заявил 24 июня, что количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, из них 27 детей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 22 пациента из Севастополя, включая 11 детей, доставят в федеральные центры и больницы Москвы.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что двое пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, а ещё шестеро — в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днём траура.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при ракетной атаке украинских войск на Севастополь. МИД России назвал не вызывающей сомнений причастность США к атаке на Севастополь.