Москва, 24 июня, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Причастность США к ракетному обстрелу Севастополя со стороны украинской армии, в результате которого погибли мирные жители, несомненна. Об этом говорится в опубликованном 24 июня заявлении Министерства иностранных дел России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что в результате атаки ВСУ с использованием американских оперативно-тактических ракет ATACMS, погибли четыре человека, включая двухлетнего мальчика и девятилетнюю девочку.

В МИД уточнили, что полётные задания вводили задания для ракет вводили американские военные специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе около Крыма дежурил разведывательный дрон США Global Hawk.

Следственный комитет оперативно начал расследование этого преступления и все ответственные за эту и другие террористические атаки по России понесут неотвратимое наказание, добавили в дипломатическом ведомстве.

«Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает. Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия — кассетных боеприпасов», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Россия обязательно даст ответ на это преступление, заметив, что в столицах западных стран продолжают преступное замалчивание варварских действий киевского режима, которые также не осуждают международные организации.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, однако подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ответственность за атаку несут США, поставившие киевскому режиму ракеты. При этом полетные задания в АTACMS вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в Минобороны.

Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов 24 июня рассказал, что число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ по городу выросло до 153. По его словам, на данный момент 79 пострадавших, включая 27 детей, госпитализировали.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин 24 июня выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при атаке ВСУ по Севастополю. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент находится на постоянной связи с силовым блоком и медиками, давая все необходимые поручения.