Москва, 24 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе и Дагестане, сообщил 24 июня на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/ТАСС

«Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане», — заявил Песков.

Он отметил, что президент вчера получал оперативные доклады по происходящему и давал поручения.

Глава государства сегодня также находится на постоянной связи с силовым блоком, с медиками и даёт все необходимые получения. Эту работу президент будет продолжать в постоянном режиме в ближайшие дни.

Всем пострадавшим окажут помощь, добавил Песков. Также пресс-секретарь президента сообщил, что необходимую помощь пострадавшим оказывают врачи.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня произошёл теракт в Дагестане, в результате которого гибели 19 человек.

В этот же день в результате ракетной атаки ВСУ погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё 151 человек пострадал. Украинская армия применила для удара по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

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